Dans une interview accordée à Sports Illustrated, le Danois est revenu sur cette période un peu spéciale qu’il est entrain de vivre.
« Le meilleur conseil que j’ai reçu jusqu’à présent est très simple : prends ton temps. À mon retour, je serai une bête, car il n’y a aucune raison de revenir sans me sentir prêt. Vous savez, je suis quelqu’un de très impatient. J’ai vraiment hâte de revenir. En même temps, je veux revenir en étant la meilleure version de moi‐même, une version inébranlable, une version inarrêtable, une version capable de battre n’importe qui, pas seulement pendant une semaine, mais dans chaque tournoi. Et je pense avoir maintenant le temps de développer cette personne, tant physiquement que sur les courts »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 10:45