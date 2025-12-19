AccueilATPHolger Rune : "À mon retour, je serai une bête"
Holger Rune : « À mon retour, je serai une bête »

Jean Muller
Jean Muller

Dans une inter­view accordée à Sports Illustrated, le Danois est revenu sur cette période un peu spéciale qu’il est entrain de vivre.

« Le meilleur conseil que j’ai reçu jusqu’à présent est très simple : prends ton temps. À mon retour, je serai une bête, car il n’y a aucune raison de revenir sans me sentir prêt. Vous savez, je suis quel­qu’un de très impa­tient. J’ai vrai­ment hâte de revenir. En même temps, je veux revenir en étant la meilleure version de moi‐même, une version inébran­lable, une version inar­rê­table, une version capable de battre n’im­porte qui, pas seule­ment pendant une semaine, mais dans chaque tournoi. Et je pense avoir main­te­nant le temps de déve­lopper cette personne, tant physi­que­ment que sur les courts »

19 décembre 2025

