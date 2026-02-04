Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier, Holger Rune n’a rien perdu de sa détermination.
Dans des propos relayés par Punto de Break, le Danois a raconté les coulisses de sa rééducation.
« Un footballeur m’a contacté. Il avait la même blessure et il est revenu après quatre mois. Il y a des règles strictes à respecter et on ne peut pas sauter d’étapes. Je suis fort et jeune, donc je pense que je vais me rétablir rapidement, mais cela demande un travail acharné et intelligent. Juste après ma blessure, j’avais besoin de me reposer de toute façon. Les deux premières semaines sont passées très vite. Ensuite, les choses sont devenues plus intenses. Je suis très jeune et je me remets très vite jusqu’à présent. Il reste encore beaucoup de rééducation à faire, mais le simple fait de revenir sur le court de tennis est vraiment gratifiant. Je pense que cela me sera utile à mon retour d’avoir conservé mon geste et d’avoir tout gardé en état de marche, car nous ne voulons pas subir d’autres blessures en restant trop longtemps à l’écart. Nous avons bien profité de ce temps. »
Publié le mercredi 4 février 2026 à 15:26