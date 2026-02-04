AccueilATPHolger Rune, absent depuis trois mois : "Un footballeur m'a contacté. Il...
Holger Rune, absent depuis trois mois : « Un foot­bal­leur m’a contacté. Il avait la même bles­sure et il m’a dit au bout de combien de temps il était revenu »

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille en octobre dernier, Holger Rune n’a rien perdu de sa détermination. 

Dans des propos relayés par Punto de Break, le Danois a raconté les coulisses de sa rééducation. 

« Un foot­bal­leur m’a contacté. Il avait la même bles­sure et il est revenu après quatre mois. Il y a des règles strictes à respecter et on ne peut pas sauter d’étapes. Je suis fort et jeune, donc je pense que je vais me réta­blir rapi­de­ment, mais cela demande un travail acharné et intel­li­gent. Juste après ma bles­sure, j’avais besoin de me reposer de toute façon. Les deux premières semaines sont passées très vite. Ensuite, les choses sont deve­nues plus intenses. Je suis très jeune et je me remets très vite jusqu’à présent. Il reste encore beau­coup de réédu­ca­tion à faire, mais le simple fait de revenir sur le court de tennis est vrai­ment grati­fiant. Je pense que cela me sera utile à mon retour d’avoir conservé mon geste et d’avoir tout gardé en état de marche, car nous ne voulons pas subir d’autres bles­sures en restant trop long­temps à l’écart. Nous avons bien profité de ce temps. »

