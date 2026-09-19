Pour son premier match depuis sa rupture au tendon d’Achille, Holger Rune avait la pression de tout un peuple derrière lui. Après la défaite d’Elmer Moller contre Grigor Dimitrov (7−6, 3–6, 4–6), le champion de Paris‐Bercy 2022 se devait de remporter son match, pour ramener le Danemark à 1–1 contre la Bulgarie en Coupe Davis.
Chose faite, dans une victoire pleine de maîtrise contre Iliyan Radulov, 596e mondial (6−3, 6–3). Au terme de la rencontre, le Danois a donné ses impressions sur sa prestation.
« C’était un bon match dans une ambiance de folie, avec une équipe formidable derrière moi. Je me suis battu si dur pendant si longtemps que j’ai ressenti à la fois de la fierté et du soulagement que ce premier match se soit bien passé. Je me sens bien physiquement et mon jeu a bien fonctionné. C’était un scénario de rêve, et le fait que ce soit à domicile rendait le moment encore plus émouvant. J’ai joué comme je m’étais entraîné. Je trouve que j’ai joué librement, mais j’ai dû m’habituer au rythme du match. C’est sans doute ce qu’on ressent au début. Je prévois de jouer demain », a commenté le natif de Gentofte, dans des propos rapportés par un média local.
Publié le samedi 19 septembre 2026 à 12:00