Dans un post sur son compte Instagram, Holger Rune a rendu un très bel hommage à son idole de toujours, Rafael Nadal.

« Rafa, tu as été ma première idole. Ma première raquette était Babolat, je portais des chemises sans manches avec mes bras en spaghetti de 6 ans qui dépas­saient et un bandana Nike. J’avais des posters de toi dans toute ma chambre (plus tard, Roger est venu aussi). Tu étais la plus grande source d’ins­pi­ra­tion et nous voulions tous être comme toi. Tant d’en­fants voulaient être comme toi ! Ta person­na­lité, ton combat sur le court et tes résul­tats étaient légen­daires. Ce que tu as fait pour le tennis est incroyable. Et tu es toujours une grande source d’inspiration. »

Le vrai regret de Rune sera sûre­ment de ne pas avoir eu le chance d’af­fronter l’Espagnol sur le circuit.