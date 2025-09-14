Solide et convaincant face à Carreno Busta, le Danois a évoqué le pourquoi de son changement de raquette. On ne sait toujours pas de quel modèle il s’agit, c’est d’ailleurs peut être tout simplement une nouvelle version de son Aéro de chez Babolat. On va vite le savoir.
« J’essaie d’améliorer ma raquette (sourit). Nous essayons de découvrir où je peux gagner ce petit pourcentage supplémentaire, que ce soit dans mes outils de travail, dans mon mental, dans n’importe quoi. C’est l’idée »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 11:22