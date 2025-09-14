Solide et convain­cant face à Carreno Busta, le Danois a évoqué le pour­quoi de son chan­ge­ment de raquette. On ne sait toujours pas de quel modèle il s’agit, c’est d’ailleurs peut être tout simple­ment une nouvelle version de son Aéro de chez Babolat. On va vite le savoir.

« J’essaie d’amé­liorer ma raquette (sourit). Nous essayons de décou­vrir où je peux gagner ce petit pour­cen­tage supplé­men­taire, que ce soit dans mes outils de travail, dans mon mental, dans n’im­porte quoi. C’est l’idée »