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Holger Rune, aujourd’hui 406e mondial : « Mon objectif est de devenir numéro 1 et de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Je m’ins­pire de Federer à son retour de bles­sure en 2017 »

Par
Baptiste Mulatier
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Plus d’un an après sa rupture totale du tendon d’Achille à Stockholm, Holger Rune retrouve la capi­tale suédoise pour parti­ciper au dernier ATP 250 de la saison. 

De retour de sa grave bles­sure depuis deux mois seule­ment, l’ex‐4e mondial, aujourd’hui 406e, a expliqué au média danois « Spil X Perten » qu’il avait gardé les mêmes objec­tifs de carrière. Et pour les atteindre, le joueur de 23 ans veut s’ins­pirer de Roger Federer. 

« Mon objectif est sans aucun doute de devenir numéro 1 mondial et de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Je veux conti­nuer à progresser et devenir un joueur encore plus fort qu’avant. Ces ambi­tions font partie inté­grante de mon parcours. C’est ce que je veux. Je ne pense pas qu’il y ait d’objectifs impos­sibles. Tout est possible. Je m’ins­pire de Federer en repen­sant à ce qu’il a réussi à accom­plir après son retour d’une bles­sure au genou, vers 2017, lorsqu’il a retrouvé une domi­na­tion totale sur le circuit ATP. J’ai beau­coup réfléchi à cet aspect… c’est exac­te­ment le genre de joueur que j’aimerais être à mon retour. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 10:59

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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