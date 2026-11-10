Plus d’un an après sa rupture totale du tendon d’Achille à Stockholm, Holger Rune retrouve la capi­tale suédoise pour parti­ciper au dernier ATP 250 de la saison.

De retour de sa grave bles­sure depuis deux mois seule­ment, l’ex‐4e mondial, aujourd’hui 406e, a expliqué au média danois « Spil X Perten » qu’il avait gardé les mêmes objec­tifs de carrière. Et pour les atteindre, le joueur de 23 ans veut s’ins­pirer de Roger Federer.

Holger Rune says his goal is to become world No. 1 and win Grand Slam titles :



“My goal is without any doubt to become world No. 1 and win Grand Slam tournaments.I want to keep impro­ving and become an even stronger player than I was before. These ambi­tions are an inte­gral part of… pic.twitter.com/ylBTAdIfoy — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 9, 2026

« Mon objectif est sans aucun doute de devenir numéro 1 mondial et de remporter des tour­nois du Grand Chelem. Je veux conti­nuer à progresser et devenir un joueur encore plus fort qu’avant. Ces ambi­tions font partie inté­grante de mon parcours. C’est ce que je veux. Je ne pense pas qu’il y ait d’objectifs impos­sibles. Tout est possible. Je m’ins­pire de Federer en repen­sant à ce qu’il a réussi à accom­plir après son retour d’une bles­sure au genou, vers 2017, lorsqu’il a retrouvé une domi­na­tion totale sur le circuit ATP. J’ai beau­coup réfléchi à cet aspect… c’est exac­te­ment le genre de joueur que j’aimerais être à mon retour. »