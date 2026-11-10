Plus d’un an après sa rupture totale du tendon d’Achille à Stockholm, Holger Rune retrouve la capitale suédoise pour participer au dernier ATP 250 de la saison.
De retour de sa grave blessure depuis deux mois seulement, l’ex‐4e mondial, aujourd’hui 406e, a expliqué au média danois « Spil X Perten » qu’il avait gardé les mêmes objectifs de carrière. Et pour les atteindre, le joueur de 23 ans veut s’inspirer de Roger Federer.
« Mon objectif est sans aucun doute de devenir numéro 1 mondial et de remporter des tournois du Grand Chelem. Je veux continuer à progresser et devenir un joueur encore plus fort qu’avant. Ces ambitions font partie intégrante de mon parcours. C’est ce que je veux. Je ne pense pas qu’il y ait d’objectifs impossibles. Tout est possible. Je m’inspire de Federer en repensant à ce qu’il a réussi à accomplir après son retour d’une blessure au genou, vers 2017, lorsqu’il a retrouvé une domination totale sur le circuit ATP. J’ai beaucoup réfléchi à cet aspect… c’est exactement le genre de joueur que j’aimerais être à mon retour. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.