Absent depuis le 18 octobre dernier à cause d’une déchi­rure totale du tendon d’Achille, Holger Rune continue sa réédu­ca­tion du côté de Doha sans pour autant avoir une date précise de retour. Mais à écouter le Danois, ça se rapproche.

« C’est la ques­tion à un million de dollars. J’aimerais bien savoir moi aussi quand je pourrai revenir, mais nous suivons de près les conseils des kinés au Qatar, avec lesquels nous avons beau­coup travaillé. Ils disent que j’ai encore besoin de quelques semaines pour être prêt. Nous travaillons beau­coup sur la plio­mé­trie, les sprints finaux, les derniers mouve­ments explo­sifs dans les coins, pour que je me sente à l’aise partout sur le court. Avant ma bles­sure, j’avais une excel­lente mobi­lité, et j’ai besoin de sentir que je me déplace bien avant de revenir. On joue des échanges, on fait des exer­cices tech­niques, des séances complètes, entre deux heures et demie et trois heures sur le court. Je commence vrai­ment à me sentir bien. »