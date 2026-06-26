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Holger Rune : « C’est la ques­tion à un million de dollars »

Par
Thomas S
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Absent depuis le 18 octobre dernier à cause d’une déchi­rure totale du tendon d’Achille, Holger Rune continue sa réédu­ca­tion du côté de Doha sans pour autant avoir une date précise de retour. Mais à écouter le Danois, ça se rapproche. 

« C’est la ques­tion à un million de dollars. J’aimerais bien savoir moi aussi quand je pourrai revenir, mais nous suivons de près les conseils des kinés au Qatar, avec lesquels nous avons beau­coup travaillé. Ils disent que j’ai encore besoin de quelques semaines pour être prêt. Nous travaillons beau­coup sur la plio­mé­trie, les sprints finaux, les derniers mouve­ments explo­sifs dans les coins, pour que je me sente à l’aise partout sur le court. Avant ma bles­sure, j’avais une excel­lente mobi­lité, et j’ai besoin de sentir que je me déplace bien avant de revenir. On joue des échanges, on fait des exer­cices tech­niques, des séances complètes, entre deux heures et demie et trois heures sur le court. Je commence vrai­ment à me sentir bien. »

Publié le vendredi 26 juin 2026 à 14:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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