Absent depuis le 18 octobre dernier à cause d’une déchirure totale du tendon d’Achille, Holger Rune continue sa rééducation du côté de Doha sans pour autant avoir une date précise de retour. Mais à écouter le Danois, ça se rapproche.
« C’est la question à un million de dollars. J’aimerais bien savoir moi aussi quand je pourrai revenir, mais nous suivons de près les conseils des kinés au Qatar, avec lesquels nous avons beaucoup travaillé. Ils disent que j’ai encore besoin de quelques semaines pour être prêt. Nous travaillons beaucoup sur la pliométrie, les sprints finaux, les derniers mouvements explosifs dans les coins, pour que je me sente à l’aise partout sur le court. Avant ma blessure, j’avais une excellente mobilité, et j’ai besoin de sentir que je me déplace bien avant de revenir. On joue des échanges, on fait des exercices techniques, des séances complètes, entre deux heures et demie et trois heures sur le court. Je commence vraiment à me sentir bien. »
Publié le vendredi 26 juin 2026 à 14:55