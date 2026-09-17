Dans quelques jours, à l’oc­ca­sion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie, Holger Rune va effec­tuer son grand retour à la compé­ti­tion, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille.

En atten­dant ce grand moment, l’ac­tuel 144e mondial s’est confié sur ses débuts sur le circuit lors d’un docu­men­taire diffusé sur le site de l’ATP.

Et après avoir révélé les premiers mots de Novak Djokovic lors de sa première fois au sein du vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon, Holger a cette fois évoqué un moment privi­légié avec Rafael Nadal.

« C’était fou parce que, tout à coup, je me retrou­vais à partager les vestiaires avec des joueurs comme Rafa Nadal et Djokovic, que j’ai admirés toute ma vie. Je me souviens que l’une de mes premières expé­riences remonte en fait au moment où j’ai disputé Roland‐Garros junior et où je me suis retrouvé tout à coup à m’échauffer à côté de Federer. Il s’apprêtait à disputer son quart de finale contre Wawrinka, et je me suis dit : ‘Waouh, c’est dingue. On s’échauffe litté­ra­le­ment à cinq mètres l’un de l’autre et on fait les mêmes exer­cice’. Ils ont tous été très sympas quand je suis arrivé sur le circuit. À Brisbane en 2024, je me suis entraîné avec Rafa et, dans les vestiaires après la séance, il s’est montré extrê­me­ment aimable : il m’a posé des ques­tions sur ma trêve et tout ça… C’était vrai­ment un moment génial. Même si j’étais déjà sur le circuit depuis quelques années, ça restait un moment incroyable. C’est le genre de chose qu’on n’oublie jamais. »