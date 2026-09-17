Dans quelques jours, à l’occasion de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Bulgarie, Holger Rune va effectuer son grand retour à la compétition, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille.
En attendant ce grand moment, l’actuel 144e mondial s’est confié sur ses débuts sur le circuit lors d’un documentaire diffusé sur le site de l’ATP.
Et après avoir révélé les premiers mots de Novak Djokovic lors de sa première fois au sein du vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon, Holger a cette fois évoqué un moment privilégié avec Rafael Nadal.
« C’était fou parce que, tout à coup, je me retrouvais à partager les vestiaires avec des joueurs comme Rafa Nadal et Djokovic, que j’ai admirés toute ma vie. Je me souviens que l’une de mes premières expériences remonte en fait au moment où j’ai disputé Roland‐Garros junior et où je me suis retrouvé tout à coup à m’échauffer à côté de Federer. Il s’apprêtait à disputer son quart de finale contre Wawrinka, et je me suis dit : ‘Waouh, c’est dingue. On s’échauffe littéralement à cinq mètres l’un de l’autre et on fait les mêmes exercice’. Ils ont tous été très sympas quand je suis arrivé sur le circuit. À Brisbane en 2024, je me suis entraîné avec Rafa et, dans les vestiaires après la séance, il s’est montré extrêmement aimable : il m’a posé des questions sur ma trêve et tout ça… C’était vraiment un moment génial. Même si j’étais déjà sur le circuit depuis quelques années, ça restait un moment incroyable. C’est le genre de chose qu’on n’oublie jamais. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 10:28