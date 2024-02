Après des chan­ge­ments inces­sants dans son équipe depuis fin 2023, Holger Rune, qui a vu passer Severin Luthi et Boris Becker dans son équipe a fina­le­ment décidé de revenir avec son ancien coach, Patrick Mouratoglou.

Une déci­sion qui pour­rait surprendre, étant donné que cela n’est pas toujours habi­tuel de voir ce genre de retour­ne­ment de situa­tion. Mais le Danois l’as­sure, Mouratoglou est la personne idéale pour l’aider à atteindre ses objec­tifs, qui sont très ambi­tieux, comme le rapporte Tennis Majors.

« Il est de noto­riété publique que je suis déter­miné à remporter des titres du Grand Chelem et à atteindre la première place du clas­se­ment mondial. Cela néces­site la bonne constel­la­tion d’entraîneurs et la bonne équipe qui m’entoure. Parfois, vous devez essayer diverses choses pour décou­vrir ce qui fonc­tionne et ce qui ne fonc­tionne pas. Ces derniers mois, j’ai beau­coup appris sur ce qui fonc­tionne pour moi et je crois que Patrick est la meilleure personne pour diriger l’équipe et m’aider à atteindre mes objectifs. »