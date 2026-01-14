Toujours en convalescence suite à sa rupture du tendon d’Achille, Holger Rune était l’invité de la dernière émission du podcast d’Andy Roddick.
Et après avoir évoqué ses confrontations face à Jannik Sinner et la progression fulgurante de ce dernier, le Danois a encensé Alex De Minaur, qu’il considère comme l’un des joueurs les plus difficiles à affronter de tout le circuit.
« C’est l’un de ces joueurs qui tire le maximum de tout ce qu’il a à offrir, que ce soit son physique ou son mental. Il a également un mental à toute épreuve ; il est coriace, il n’abandonne jamais. De plus, ses coups sont très plats ; ils peuvent parfois être difficiles à renvoyer, car il arrive même qu’il y ait un peu d’effet sur son revers et son coup droit. C’est un joueur vraiment difficile à affronter, très physique. Si vous n’êtes pas en forme, vous n’avez aucune chance de le battre, car même si vous essayez de le dominer, il aime ce rythme. »
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 13:13