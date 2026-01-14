Toujours en conva­les­cence suite à sa rupture du tendon d’Achille, Holger Rune était l’in­vité de la dernière émis­sion du podcast d’Andy Roddick.

Et après avoir évoqué ses confron­ta­tions face à Jannik Sinner et la progres­sion fulgu­rante de ce dernier, le Danois a encensé Alex De Minaur, qu’il consi­dère comme l’un des joueurs les plus diffi­ciles à affronter de tout le circuit.

« C’est l’un de ces joueurs qui tire le maximum de tout ce qu’il a à offrir, que ce soit son physique ou son mental. Il a égale­ment un mental à toute épreuve ; il est coriace, il n’aban­donne jamais. De plus, ses coups sont très plats ; ils peuvent parfois être diffi­ciles à renvoyer, car il arrive même qu’il y ait un peu d’effet sur son revers et son coup droit. C’est un joueur vrai­ment diffi­cile à affronter, très physique. Si vous n’êtes pas en forme, vous n’avez aucune chance de le battre, car même si vous essayez de le dominer, il aime ce rythme. »