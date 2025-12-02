Récemment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, botte orthopédique au pied, Holger Rune a reçu une mise en garde de son préparateur physique, Marco Panichi, passé notamment par les équipes de Novak Djokovic et Jannik Sinner : « Nous avons remis de l’ordre. Holger a toujours tendance à donner le maximum, mais lorsqu’il faut récupérer, il faut de la discipline. »
Un recadrage qui semble avoir porté ses fruits. L’actuel 15e joueur mondial, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, paraît avoir renoncé à brûler les étapes. Il a récemment été filmé marchant très doucement, aidé de béquilles. Des images en net contraste avec celles des dernières semaines.
De quoi sans doute rassurer les fans du jeune Danois…
