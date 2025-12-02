Récemment apparu en train de taper la balle, à cloche‐pied, botte ortho­pé­dique au pied, Holger Rune a reçu une mise en garde de son prépa­ra­teur physique, Marco Panichi, passé notam­ment par les équipes de Novak Djokovic et Jannik Sinner : « Nous avons remis de l’ordre. Holger a toujours tendance à donner le maximum, mais lorsqu’il faut récu­pérer, il faut de la discipline. »

Un reca­drage qui semble avoir porté ses fruits. L’actuel 15e joueur mondial, victime d’une rupture totale du tendon d’Achille, paraît avoir renoncé à brûler les étapes. Il a récem­ment été filmé marchant très douce­ment, aidé de béquilles. Des images en net contraste avec celles des dernières semaines.

Holger via his IG, yeeeesss !!!



He’s star­ting to walk again, step by step, little by little, during his reha­bi­li­ta­tion !!

I’m so happy to see this, vamoosss !! 🤍



“Walking into December 🏋️‍♂️” @holgerrune2003 pic.twitter.com/Js4L91qBkC — PrinceHolger (@PrinceHolger_) December 2, 2025

De quoi sans doute rassurer les fans du jeune Danois…