Si leur rela­tion a parfois été tendue, notam­ment après un duel houleux en quarts de finale de Roland‐Garros en 2022, Casper Ruud et Holger Rune ont depuis enterré la hache de guerre.

La preuve, les deux hommes ont rendez‐vous le 3 décembre prochain à la Royal Arena de Copenhague pour un match exhi­bi­tion, la « Nordic Battle ». Du coup, le Danois a décidé de déclen­cher les hosti­lités et il entend bien combler son retard face au Norvégien même si, évidem­ment, ce duel ne comp­tera pas offi­ciel­le­ment dans le bilan de leurs confron­ta­tions (6 victoires à 1 pour Ruud).

Time to chance the stats 😜 Casper might have a serious lead, but we all remember Rome 2023 😃 let’s bring some crazy energy to Royal Arena December 3 🙌🏼 https://t.co/SQDydIpiaV pic.twitter.com/OJlK4tFgEr