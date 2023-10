Battu à six reprises lors de ses sept derniers matchs depuis son quart de finale à Wimbledon (défaite face au futur vain­queur Carlos Alcaraz), Holger Rune, qui s’est même excusé auprès de ses fans suite à son humi­lia­tion subie face à Nakashima à Shanghai, s’est récem­ment exprimé sur le podcast de l’ATP.

Loin de s’af­foler, le Danois espère toujours se quali­fier pour le Masters de Turin en novembre prochain alors qu’il devra défendre son titre sur le Masters 1000 de Paris.

« Mon objectif est d’abord de revenir à mon niveau et de recom­mencer à progresser. Ce serait formi­dable, après une bonne année, puis une moins bonne, de pouvoir au moins dire que je me suis qualifié pour Turin. Comme depuis le début de ma carrière, il s’agit d’être le meilleur joueur du monde. J’essaierai simple­ment de faire tout ce qu’il faut pour me donner une bonne chance cette année. »