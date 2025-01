Battu par Jannik Sinner lors d’un match que l’on quali­fiera de « bizarre » en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Holger Rune semble dans une bonne dyna­mique pour revenir au plus haut niveau.

Débarrassé d’un team « bling‐bling », le joueur danois se consacre désor­mais plei­ne­ment à son tennis et travaille dur comme il l’a expliqué dans le cadre de la rencontre de Coupe Davis avec le Danemark face à la Serbie qui l’at­tend ce week‐end.

« Je suis très compé­titif et il faut apprendre que quand on est jeune, on ne sait pas tout. Il s’agit de savoir comment réagir après chaque bon moment et de s’en­traîner encore plus dur après ces victoires. J’ai toujours eu confiance en moi, mais depuis un an et demi, je n’ai pas travaillé aussi dur que je le devrais. Maintenant, je le fais et j’es­père que les récom­penses vien­dront. Sans les aspects tennis­tiques, physiques et mentaux sur lesquels je travaille, le saut n’aura pas lieu. Tout le monde peut dire qu’il veut gagner un Grand Chelem, mais il faut y travailler et c’est ce que je fais. »