Le Danois ne se ménage pas.
Régulièrement, il poste des vidéos où il est sur le court alors que pour certains spécialistes il est bien trop tôt pour taper la balle. Cela permet quand même à Holger d’occuper le terrain et d’informer ses fans. C’est aussi la preuve qu’il veut revenir sur le circuit avec le début d’une nouvelle carrière.
« J’ai reçu de bons messages de nombreux joueurs. Bien que nous soyons concurrents, nous sommes aussi collègues et voulons le meilleur pour nous. Parfois je me pousse trop, et c’était trop pour mon corps. À l’avenir, j’essaierai de voir le tableau d’ensemble, pas seulement l’objectif suivant, pour comprendre comment je me sens physiquement et mentalement ».
Cela veut surement dire que le Danois va être plus précis au sujet de son calendrier, éviter peut‐être des dates inutiles même s’il y a un beau chèque au bout.
Publié le jeudi 5 février 2026 à 11:50