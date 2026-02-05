Le Danois ne se ménage pas.

Régulièrement, il poste des vidéos où il est sur le court alors que pour certains spécia­listes il est bien trop tôt pour taper la balle. Cela permet quand même à Holger d’oc­cuper le terrain et d’in­former ses fans. C’est aussi la preuve qu’il veut revenir sur le circuit avec le début d’une nouvelle carrière.

« J’ai reçu de bons messages de nombreux joueurs. Bien que nous soyons concur­rents, nous sommes aussi collègues et voulons le meilleur pour nous. Parfois je me pousse trop, et c’était trop pour mon corps. À l’avenir, j’es­saierai de voir le tableau d’en­semble, pas seule­ment l’ob­jectif suivant, pour comprendre comment je me sens physi­que­ment et mentalement ».

Cela veut surement dire que le Danois va être plus précis au sujet de son calen­drier, éviter peut‐être des dates inutiles même s’il y a un beau chèque au bout.