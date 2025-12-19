Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche il y a deux mois, le 18 octobre dernier, Holger Rune a donné des nouvelles à Sports Illustrated. Et il a profité pour évoquer la question du calendrier, jugé « surchargé » par de nombreux joueurs.
« Je ne veux blâmer personne. Mais je ne crois pas non plus à la malchance. Je crois que tout arrive pour une raison. Et vous savez, la principale cause de ces blessures est la fatigue. Nous sommes toujours des êtres humains, nous ne sommes pas des machines ou des robots. Nous comprenons tous que nous devons être en très bonne forme physique. Nous pouvons disputer des matchs de cinq heures, ce que tous les athlètes ne peuvent pas faire dans le sport. Je pense donc que nous faisons ce que nous pouvons pour être prêts maintenant. Je pense que l’ATP devrait également s’adapter un peu aux joueurs. N’est‐ce pas ? »
Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 16:23