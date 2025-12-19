AccueilATPHolger Rune fait passer un message : "Je ne veux blâmer personne,...
ATP

Holger Rune fait passer un message : « Je ne veux blâmer personne, mais je ne crois pas non plus à la malchance »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche il y a deux mois, le 18 octobre dernier, Holger Rune a donné des nouvelles à Sports Illustrated. Et il a profité pour évoquer la ques­tion du calen­drier, jugé « surchargé » par de nombreux joueurs. 

« Je ne veux blâmer personne. Mais je ne crois pas non plus à la malchance. Je crois que tout arrive pour une raison. Et vous savez, la prin­ci­pale cause de ces bles­sures est la fatigue. Nous sommes toujours des êtres humains, nous ne sommes pas des machines ou des robots. Nous compre­nons tous que nous devons être en très bonne forme physique. Nous pouvons disputer des matchs de cinq heures, ce que tous les athlètes ne peuvent pas faire dans le sport. Je pense donc que nous faisons ce que nous pouvons pour être prêts main­te­nant. Je pense que l’ATP devrait égale­ment s’adapter un peu aux joueurs. N’est‐ce pas ? »

Publié le vendredi 19 décembre 2025 à 16:23

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.