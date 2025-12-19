Victime d’une rupture totale du tendon d’Achille gauche il y a deux mois, le 18 octobre dernier, Holger Rune a donné des nouvelles à Sports Illustrated. Et il a profité pour évoquer la ques­tion du calen­drier, jugé « surchargé » par de nombreux joueurs.

« Je ne veux blâmer personne. Mais je ne crois pas non plus à la malchance. Je crois que tout arrive pour une raison. Et vous savez, la prin­ci­pale cause de ces bles­sures est la fatigue. Nous sommes toujours des êtres humains, nous ne sommes pas des machines ou des robots. Nous compre­nons tous que nous devons être en très bonne forme physique. Nous pouvons disputer des matchs de cinq heures, ce que tous les athlètes ne peuvent pas faire dans le sport. Je pense donc que nous faisons ce que nous pouvons pour être prêts main­te­nant. Je pense que l’ATP devrait égale­ment s’adapter un peu aux joueurs. N’est‐ce pas ? »