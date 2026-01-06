Gravement blessé depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune, pour­tant absent pour de longs mois, n’a jamais été aussi présent dans les médias.

Intenable, le Danois multi­plie les inter­views en tous genres où il évoque ses ambi­tions et ses regrets. Récemment inter­rogé par Marca, il a évoqué la fameuse constance qui lui a tant manquée.

« Avant ma bles­sure, la prin­ci­pale diffé­rence était la constance. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont réussi à faire ce qu’ils font avec constance tout au long de la saison. Ce n’est pas une apti­tude innée, ce n’est pas du talent, c’est de la disci­pline ! Il y a quelques années, j’ai devancé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pendant un certain temps, mais je n’ai pas été constant et j’ai perdu cet avantage. »