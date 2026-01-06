Gravement blessé depuis le 18 octobre dernier suite à une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune, pourtant absent pour de longs mois, n’a jamais été aussi présent dans les médias.
Intenable, le Danois multiplie les interviews en tous genres où il évoque ses ambitions et ses regrets. Récemment interrogé par Marca, il a évoqué la fameuse constance qui lui a tant manquée.
« Avant ma blessure, la principale différence était la constance. Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ont réussi à faire ce qu’ils font avec constance tout au long de la saison. Ce n’est pas une aptitude innée, ce n’est pas du talent, c’est de la discipline ! Il y a quelques années, j’ai devancé Carlos Alcaraz et Jannik Sinner pendant un certain temps, mais je n’ai pas été constant et j’ai perdu cet avantage. »
Publié le mardi 6 janvier 2026 à 19:15