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Holger Rune impres­sionné par Jannik Sinner : « Je me suis entraîné à côté de lui il y a quelques semaines, et j’ai pris le temps de l’observer. Tout est parfait. Il est tout simple­ment meilleur que n’im­porte qui d’autre dans ce qu’il fait »

Par
Thomas S
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Alors qu’il vient d’an­noncer son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis dans une semaine, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’est longue­ment exprimé auprès de Jim Courier sur la chaîne Youtube de l’ATP. 

Et après avoir évoqué ses réflexions sur Novak Djokovic, le Danois a encensé son collègue, Jannik Sinner, qu’il croise souvent du côté des courts d’en­traî­ne­ment de Monte‐Carlo. 

« Si on parle de Jannik, c’est en quelque sorte une véri­table machine à tuer. La façon dont il frappe la balle des deux côtés est incroyable. Je me suis entraîné à côté de lui la semaine dernière ou il y a deux semaines à Monaco, et j’ai pris le temps de l’observer : tout lui semble telle­ment simple. Il pousse la balle, ses coups sont puis­sants, il met du lift, et son service est d’une préci­sion extrême. Tout est parfait. En ce moment, il est tout simple­ment meilleur que n’importe qui d’autre dans ce qu’il fait. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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