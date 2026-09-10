Alors qu’il vient d’an­noncer son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis dans une semaine, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’est longue­ment exprimé auprès de Jim Courier sur la chaîne Youtube de l’ATP.

Et après avoir évoqué ses réflexions sur Novak Djokovic, le Danois a encensé son collègue, Jannik Sinner, qu’il croise souvent du côté des courts d’en­traî­ne­ment de Monte‐Carlo.

« Si on parle de Jannik, c’est en quelque sorte une véri­table machine à tuer. La façon dont il frappe la balle des deux côtés est incroyable. Je me suis entraîné à côté de lui la semaine dernière ou il y a deux semaines à Monaco, et j’ai pris le temps de l’observer : tout lui semble telle­ment simple. Il pousse la balle, ses coups sont puis­sants, il met du lift, et son service est d’une préci­sion extrême. Tout est parfait. En ce moment, il est tout simple­ment meilleur que n’importe qui d’autre dans ce qu’il fait. »