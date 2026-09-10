Alors qu’il vient d’annoncer son grand retour à la compétition à l’occasion de la Coupe Davis dans une semaine, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’est longuement exprimé auprès de Jim Courier sur la chaîne Youtube de l’ATP.
Et après avoir évoqué ses réflexions sur Novak Djokovic, le Danois a encensé son collègue, Jannik Sinner, qu’il croise souvent du côté des courts d’entraînement de Monte‐Carlo.
« Si on parle de Jannik, c’est en quelque sorte une véritable machine à tuer. La façon dont il frappe la balle des deux côtés est incroyable. Je me suis entraîné à côté de lui la semaine dernière ou il y a deux semaines à Monaco, et j’ai pris le temps de l’observer : tout lui semble tellement simple. Il pousse la balle, ses coups sont puissants, il met du lift, et son service est d’une précision extrême. Tout est parfait. En ce moment, il est tout simplement meilleur que n’importe qui d’autre dans ce qu’il fait. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 15:15