Contraint de déclarer forfait il y a quelques jours avant les quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm, le même tournoi où il s’était rompu le tendon d’Achille il y a un an, Holger Rune a accordé une inter­view au site Spilxperten avant cette annonce.

Notamment inter­rogé sur ses accès de colère sur le court, le Danois a expliqué qu’il comp­tait bien assumer cette facette de sa person­na­lité tout en s’ap­puyant sur un conseil d’un certain Novak Djokovic.

« Je compte bien conti­nuer à laisser libre cours à mes émotions. Ça fait partie de moi. Tant que mes réac­tions n’affectent pas mon tennis, ça ne pose pas de problème. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je me recentre assez vite, mais bien sûr, elles ne doivent pas nuire à mon jeu. Djokovic l’a très bien exprimé un jour en me disant qu’il n’y avait rien de mal à montrer ses émotions. Certaines personnes en montrent simple­ment plus que d’autres, mais tant que l’on parvient à s’en remettre assez rapi­de­ment et que cela n’affecte pas notre jeu, alors tout va bien. »