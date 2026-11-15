Contraint de déclarer forfait il y a quelques jours avant les quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm, le même tournoi où il s’était rompu le tendon d’Achille il y a un an, Holger Rune a accordé une interview au site Spilxperten avant cette annonce.
Notamment interrogé sur ses accès de colère sur le court, le Danois a expliqué qu’il comptait bien assumer cette facette de sa personnalité tout en s’appuyant sur un conseil d’un certain Novak Djokovic.
« Je compte bien continuer à laisser libre cours à mes émotions. Ça fait partie de moi. Tant que mes réactions n’affectent pas mon tennis, ça ne pose pas de problème. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je me recentre assez vite, mais bien sûr, elles ne doivent pas nuire à mon jeu. Djokovic l’a très bien exprimé un jour en me disant qu’il n’y avait rien de mal à montrer ses émotions. Certaines personnes en montrent simplement plus que d’autres, mais tant que l’on parvient à s’en remettre assez rapidement et que cela n’affecte pas notre jeu, alors tout va bien. »
Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 12:43