Accueil ATP

Holger Rune, inter­rogé sur son carac­tère explosif : « Novak Djokovic m’a dit une chose un jour »

Par
Thomas S
-

Contraint de déclarer forfait il y a quelques jours avant les quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm, le même tournoi où il s’était rompu le tendon d’Achille il y a un an, Holger Rune a accordé une inter­view au site Spilxperten avant cette annonce.

Notamment inter­rogé sur ses accès de colère sur le court, le Danois a expliqué qu’il comp­tait bien assumer cette facette de sa person­na­lité tout en s’ap­puyant sur un conseil d’un certain Novak Djokovic. 

« Je compte bien conti­nuer à laisser libre cours à mes émotions. Ça fait partie de moi. Tant que mes réac­tions n’affectent pas mon tennis, ça ne pose pas de problème. Je ne pense pas que ce soit le cas. Je me recentre assez vite, mais bien sûr, elles ne doivent pas nuire à mon jeu. Djokovic l’a très bien exprimé un jour en me disant qu’il n’y avait rien de mal à montrer ses émotions. Certaines personnes en montrent simple­ment plus que d’autres, mais tant que l’on parvient à s’en remettre assez rapi­de­ment et que cela n’affecte pas notre jeu, alors tout va bien. »

Publié le dimanche 15 novembre 2026 à 12:43

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥