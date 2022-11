Au cours d’une inter­view accordée au compte Twitter Tennis Relevant, Holger Rune, après avoir évoqué son alimen­ta­tion et ses objec­tifs très élevés pour la saison prochaine, a égale­ment parlé des joueurs qu’il admi­rait. Et si Novak Djokovic est évidem­ment une réfé­rence, le Danois ne veut plus le consi­dérer comme une idole.

« J’ai eu beau­coup d’idoles en gran­dis­sant, mais main­te­nant que je suis un joueur profes­sionnel, c’est terminé, je me concentre pour devenir la meilleure version de moi‐même et aller le plus loin possible dans ce sport. Même en jouant au tennis, il y a quand même toujours des joueurs de tennis qui m’ins­pirent. L’un d’entre eux est Novak Djokovic. C’est un joueur fantas­tique et j’es­saie d’ap­prendre de lui le physique, le service et la préci­sion de ses coups. »