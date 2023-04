Alors qu’il vient de mettre fin à sa colla­bo­ra­tion avec Patrick Mouratoglou et qu’il s’en­traîne actuel­le­ment sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Holger Rune, auteur d’un début de saison correct (14 victoires pour 7 défaites), s’est récem­ment confié dans une petite inter­view accordée à Gio à propos de ses idoles de jeunesse. Et mani­fes­te­ment, le jeune danois a eu du mal à faire son choix.

« J’étais d’abord fan de Rafael Nadal. Il était numéro un à l’époque. J’avais des posters de Rafa partout dans ma chambre. Puis je suis devenu fan de Roger Federer et plus tard j’ai été fan de nombreux joueurs. Pour être plus précis, je suis fan du coup droit de Verdasco, du revers de Zverev, du retour de Novak, des mouve­ments de Roger, de l’at­ti­tude de combat­tant de Rafa, etc… »