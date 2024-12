Alors que le dopage est revenu au centre des débats ces dernières semaines suite aux affaires impli­quant Jannik Sinner et Iga Swiatek, deux stars de la petite balle jaune, Holger Rune a été inter­rogé sur le nombre de contrôles qu’il subis­sait au cours d’une saison. Et sa réponse risque d’en étonner plus d’un.

« Nous avons eu beau­coup de contrôles anti­do­page cette année. Rien qu’a­vant les Jeux olym­piques de cette année, j’en ai eu environ 20 et c’est beau­coup, mais ils font tout pour garder le sport propre, ce qui est très, très impor­tant. Je fais très atten­tion aux complé­ments que je prends comme tout joueur, mais cela peut être malheu­reux ou cela peut être autre chose (si vous êtes testé positif). Personnellement, je fais toujours atten­tion à ce que je mange et à ce que je bois. Si j’ou­blie un verre quelque part, je ne le reprends plus jamais. Il faut se protéger là où on le peut pour s’as­surer que je puisse faire ce que je peux pour faire ce que j’aime, c’est‐à‐dire jouer au tennis tous les jours », a déclaré Rune dans une inter­view en marge de l’UTS.