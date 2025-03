Comme le rapporte ce compte Twitter qui a pu lire l’en­semble des docu­ments rédigés par les avocats de la PTPA afin d’at­ta­quer en justice les instances du tennis, il semble­rait que le fait qu’Holger Rune ait été convoqué à la fameuse exhi­bi­tion en Arabie Saoudite fin 2024 aux côtés de Rafael Nadal, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner et Daniil Medvedev soit un privilège.

Les orga­ni­sa­teurs du « 6 Kings Slam » auraient donc commis une erreur en favo­ri­sant le Danois car il était le seul joueur du plateau à ne pas avoir remporté un tournoi du Grand Chelem.

PTPA insi­nua­ting that Rune is privi­leged and whining about his parti­ci­pa­tion in Six Kings & being compared with Carlos & Jannik is one of the most hila­rious parts of the lawsuit. 😭😭 pic.twitter.com/w38jwNSyGb