Quelques heures après avoir annoncé son grand retour à la compétition à l’occasion de la Coupe Davis dans 10 jours, Holger Rune a accordé une longue interview à Jim Courier pour le compte de l’ATP.
Notamment interrogé sur la longévité de Novak Djokovic et sa magnifique victoire contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie 2026, le Danois a rendu un vibrant hommage à son collègue serbe.
« Avant le match, je n’ai jamais douté ni pensé que Novak ne pouvait pas gagner, car il ne cesse de nous surprendre. Je pensais donc qu’il avait une chance. Et pour moi, Novak est vraiment excellent. D’une certaine manière, quand je regarde la télé, je me dis toujours qu’il devrait jouer de manière plus agressive plus souvent. Mais en même temps, qui suis‐je pour dire ça ? Ce type a 24 titres du Grand Chelem. Donc, de toute évidence, tout ce qu’il fait est couronné de succès. Mais je pense que la façon dont il a joué là‐bas est celle qui lui permettra de rivaliser avec Jannik et Carlos. C’est vraiment impressionnant, parce qu’il est très solide en retour, son service est d’une grande précision, et quand il joue de manière aussi agressive depuis la ligne de fond, c’est redoutable. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 17:17