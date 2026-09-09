Quelques heures après avoir annoncé son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis dans 10 jours, Holger Rune a accordé une longue inter­view à Jim Courier pour le compte de l’ATP.

Notamment inter­rogé sur la longé­vité de Novak Djokovic et sa magni­fique victoire contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie 2026, le Danois a rendu un vibrant hommage à son collègue serbe.

« Avant le match, je n’ai jamais douté ni pensé que Novak ne pouvait pas gagner, car il ne cesse de nous surprendre. Je pensais donc qu’il avait une chance. Et pour moi, Novak est vrai­ment excellent. D’une certaine manière, quand je regarde la télé, je me dis toujours qu’il devrait jouer de manière plus agres­sive plus souvent. Mais en même temps, qui suis‐je pour dire ça ? Ce type a 24 titres du Grand Chelem. Donc, de toute évidence, tout ce qu’il fait est couronné de succès. Mais je pense que la façon dont il a joué là‐bas est celle qui lui permettra de riva­liser avec Jannik et Carlos. C’est vrai­ment impres­sion­nant, parce qu’il est très solide en retour, son service est d’une grande préci­sion, et quand il joue de manière aussi agres­sive depuis la ligne de fond, c’est redoutable. »