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Holger Rune : « Qui suis‐je pour dire cela à propos de Novak Djokovic ? Ce type a 24 titres du Grand Chelem »

Par
Thomas S
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Quelques heures après avoir annoncé son grand retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis dans 10 jours, Holger Rune a accordé une longue inter­view à Jim Courier pour le compte de l’ATP. 

Notamment inter­rogé sur la longé­vité de Novak Djokovic et sa magni­fique victoire contre Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie 2026, le Danois a rendu un vibrant hommage à son collègue serbe. 

« Avant le match, je n’ai jamais douté ni pensé que Novak ne pouvait pas gagner, car il ne cesse de nous surprendre. Je pensais donc qu’il avait une chance. Et pour moi, Novak est vrai­ment excellent. D’une certaine manière, quand je regarde la télé, je me dis toujours qu’il devrait jouer de manière plus agres­sive plus souvent. Mais en même temps, qui suis‐je pour dire ça ? Ce type a 24 titres du Grand Chelem. Donc, de toute évidence, tout ce qu’il fait est couronné de succès. Mais je pense que la façon dont il a joué là‐bas est celle qui lui permettra de riva­liser avec Jannik et Carlos. C’est vrai­ment impres­sion­nant, parce qu’il est très solide en retour, son service est d’une grande préci­sion, et quand il joue de manière aussi agres­sive depuis la ligne de fond, c’est redoutable. »

Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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