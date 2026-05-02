Alors que la date de son grand retour sur les courts approche, à partir du 17 mai sur l’ATP 500 de Hambourg, Holger Rune a accordé une longue inter­view au Free Press Journal où il a évoqué ses ambi­tions et ses inspirations.

Notamment inter­rogé sur l’im­pact du Big 3 sur sa carrière, le Danois n’a pas fait part de sa préfé­rence, expli­quant qu’il avait été fan des trois légendes à diffé­rents moments de sa vie.

« J’ai commencé par être fan de Rafael Nadal, puis de Roger Federer, et enfin de Novak Djokovic. Ces trois joueurs restent une immense source d’ins­pi­ra­tion pour moi. Je regarde souvent leurs matchs et je suis toujours impres­sionné. Ils sont si diffé­rents, et on peut apprendre énor­mé­ment de chacun d’eux. »