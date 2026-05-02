Alors que la date de son grand retour sur les courts approche, à partir du 17 mai sur l’ATP 500 de Hambourg, Holger Rune a accordé une longue interview au Free Press Journal où il a évoqué ses ambitions et ses inspirations.
Notamment interrogé sur l’impact du Big 3 sur sa carrière, le Danois n’a pas fait part de sa préférence, expliquant qu’il avait été fan des trois légendes à différents moments de sa vie.
« J’ai commencé par être fan de Rafael Nadal, puis de Roger Federer, et enfin de Novak Djokovic. Ces trois joueurs restent une immense source d’inspiration pour moi. Je regarde souvent leurs matchs et je suis toujours impressionné. Ils sont si différents, et on peut apprendre énormément de chacun d’eux. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 14:44