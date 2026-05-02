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Holger Rune refuse de choisir entre Federer, Nadal et Djokovic : « J’ai commencé par être fan de Rafa, puis de Roger, et enfin de Novak »

Par
Thomas S
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Alors que la date de son grand retour sur les courts approche, à partir du 17 mai sur l’ATP 500 de Hambourg, Holger Rune a accordé une longue inter­view au Free Press Journal où il a évoqué ses ambi­tions et ses inspirations.

Notamment inter­rogé sur l’im­pact du Big 3 sur sa carrière, le Danois n’a pas fait part de sa préfé­rence, expli­quant qu’il avait été fan des trois légendes à diffé­rents moments de sa vie.

« J’ai commencé par être fan de Rafael Nadal, puis de Roger Federer, et enfin de Novak Djokovic. Ces trois joueurs restent une immense source d’ins­pi­ra­tion pour moi. Je regarde souvent leurs matchs et je suis toujours impres­sionné. Ils sont si diffé­rents, et on peut apprendre énor­mé­ment de chacun d’eux. »

Publié le samedi 2 mai 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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