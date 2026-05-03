Absent des courts depuis le 18 octobre dernier à la suite d’une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’apprête à faire son grand retour sur les courts, à l’occasion de l’ATP 500 d’Hambourg, du 17 au 23 mai.
Avant cela, le Danois s’est longuement confié au Free Press Journal où il a notamment évoqué ses rêves en tant que joueur.
« Si je me projette dans l’avenir, j’espère offrir aux gens une expérience inoubliable quand je joue. Je veux que les gens ressentent autant de émotions en me regardant jouer qu’en regardant un grand film. Qu’on puisse pleurer, qu’on puisse vibrer, qu’on puisse gagner ensemble. Il ne s’agit pas seulement de regarder la balle, mais de vivre une expérience émotionnelle complète. Cela exige de ma part une grande présence émotionnelle sur le court. Nadal était un maître en la matière, je pense. Ce n’est pas facile à expliquer, mais le scénario idéal serait que ceux qui regardent ressentent la même chose que moi, comme si nous vivions cette aventure ensemble. Et après le match, on est complètement sur un petit nuage, tant en tant que joueur qu’en tant que spectateur. C’est comme apporter une véritable joie humaine dans un monde qui devient de plus en plus robotique. Aujourd’hui déjà, le tennis repose en grande partie sur des tactiques et un développement basés sur les données, donc la seule chose qui reste originale, c’est la personnalité, ce que nous apportons sur le court et la quantité d’émotions que nous partageons avec les spectateurs. Donc, outre le fait d’être resté reconnu comme le premier Danois à avoir remporté tous les tournois du Grand Chelem, c’est ce qui figure sur ma liste de souhaits. Et je ne pense pas que l’on rapproche les gens en installant des caméras dans les toilettes, mais en donnant davantage de nous‐mêmes en tant que joueurs lorsque nous sommes sur le court. »
Publié le dimanche 3 mai 2026 à 13:35