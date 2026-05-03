Absent des courts depuis le 18 octobre dernier à la suite d’une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’ap­prête à faire son grand retour sur les courts, à l’oc­ca­sion de l’ATP 500 d’Hambourg, du 17 au 23 mai.

Avant cela, le Danois s’est longue­ment confié au Free Press Journal où il a notam­ment évoqué ses rêves en tant que joueur.

« Si je me projette dans l’avenir, j’espère offrir aux gens une expé­rience inou­bliable quand je joue. Je veux que les gens ressentent autant de émotions en me regar­dant jouer qu’en regar­dant un grand film. Qu’on puisse pleurer, qu’on puisse vibrer, qu’on puisse gagner ensemble. Il ne s’agit pas seule­ment de regarder la balle, mais de vivre une expé­rience émotion­nelle complète. Cela exige de ma part une grande présence émotion­nelle sur le court. Nadal était un maître en la matière, je pense. Ce n’est pas facile à expli­quer, mais le scénario idéal serait que ceux qui regardent ressentent la même chose que moi, comme si nous vivions cette aven­ture ensemble. Et après le match, on est complè­te­ment sur un petit nuage, tant en tant que joueur qu’en tant que spec­ta­teur. C’est comme apporter une véri­table joie humaine dans un monde qui devient de plus en plus robo­tique. Aujourd’hui déjà, le tennis repose en grande partie sur des tactiques et un déve­lop­pe­ment basés sur les données, donc la seule chose qui reste origi­nale, c’est la person­na­lité, ce que nous appor­tons sur le court et la quan­tité d’émotions que nous parta­geons avec les spec­ta­teurs. Donc, outre le fait d’être resté reconnu comme le premier Danois à avoir remporté tous les tour­nois du Grand Chelem, c’est ce qui figure sur ma liste de souhaits. Et je ne pense pas que l’on rapproche les gens en instal­lant des caméras dans les toilettes, mais en donnant davan­tage de nous‐mêmes en tant que joueurs lorsque nous sommes sur le court. »