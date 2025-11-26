Holger veut revenir vite et en grande forme. Du coup, il se donne les moyens de son ambition. Il est donc parti au Qatar dans l’une des cliniques les plus connues au monde pour gagner du temps et avoir une rééducation optimale.
Could look like a normal preseason 🤪 but it’s all about rehab for me. Will build strength and mobility at @Aspetar the next month ending my phase 2 here, finishing the boot . Time flies luckily 🙌🏼 #keepingspirithigh pic.twitter.com/beuunjz0mL— Holger Rune (@holgerrune2003) November 25, 2025
« Ça pourrait ressembler à une présaison normale mais pour moi, tout tourne autour de la rééducation. Je vais renforcer ma force et ma mobilité à @Aspetar le mois prochain, en terminant ma phase 2 ici, en finissant avec la botte. Le temps file vite heureusement »
Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 11:27