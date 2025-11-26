Holger veut revenir vite et en grande forme. Du coup, il se donne les moyens de son ambi­tion. Il est donc parti au Qatar dans l’une des cliniques les plus connues au monde pour gagner du temps et avoir une réédu­ca­tion optimale.

Could look like a normal preseason 🤪 but it’s all about rehab for me. Will build strength and mobi­lity at @Aspetar the next month ending my phase 2 here, fini­shing the boot . Time flies luckily 🙌🏼 #keeping­spi­ri­thigh pic.twitter.com/beuunjz0mL — Holger Rune (@holgerrune2003) November 25, 2025

« Ça pour­rait ressem­bler à une présaison normale mais pour moi, tout tourne autour de la réédu­ca­tion. Je vais renforcer ma force et ma mobi­lité à @Aspetar le mois prochain, en termi­nant ma phase 2 ici, en finis­sant avec la botte. Le temps file vite heureusement »