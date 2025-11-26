AccueilATPHolger Rune se paye une clinique en "or"
Holger Rune se paye une clinique en « or »

Holger veut revenir vite et en grande forme. Du coup, il se donne les moyens de son ambi­tion. Il est donc parti au Qatar dans l’une des cliniques les plus connues au monde pour gagner du temps et avoir une réédu­ca­tion optimale.

« Ça pour­rait ressem­bler à une présaison normale mais pour moi, tout tourne autour de la réédu­ca­tion. Je vais renforcer ma force et ma mobi­lité à @Aspetar le mois prochain, en termi­nant ma phase 2 ici, en finis­sant avec la botte. Le temps file vite heureusement »

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 11:27

