En marge du tournoi de Stockholm, le joueur danois s’est exprimé au sujet des critiques liées à son comportement sur le court où il est parfois limite avec le corps arbitral.
« Si vouloir gagner et avoir du feu en moi fait de moi un mauvais garçon, d’accord. Mais je ne le vois pas comme ça. Je me vois comme un joueur qui veut vraiment gagner, qui fait tout ce qu’il faut, même si cela signifie laisser sortir sa frustration. À Shanghai, je ne vais pas parler pour les autres, mais je n’étais pas le seul à me comporter comme ça »
Publié le jeudi 16 octobre 2025 à 08:40