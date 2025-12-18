Actuellement en pleine réédu­ca­tion du côté de Doha, deux mois jour pour jour après sa rupture totale du tendon d’Achille gauche, Holger Rune a donné une nouvelle inter­view à Sports Illustrated afin de donner de ses nouvelles et de faire un point sur sa carrière.

Et mani­fes­te­ment, le Danois n’est pas du tout satis­fait de ses accomplissements.

« Mon rêve d’en­fant était de devenir le meilleur joueur du monde. Ce rêve est toujours vivant et ne s’est pas encore réalisé. Je joue certai­ne­ment les tour­nois que je voulais jouer, je vis la vie dont j’ai toujours rêvé, mais j’en veux plus. Je ne suis pas satis­fait de ce que j’ai accompli. Je suis fier de beau­coup des progrès que j’ai réalisés au cours de mon parcours, etc. Mais j’en ai longue­ment discuté avec mon équipe. Si vous me deman­diez, comme à un enfant de 6 ans, « Serais‐tu heureux si c’était la fin ? », je répon­drais « Non, pas du tout, je ne serais pas heureux. »