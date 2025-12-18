Actuellement en pleine rééducation du côté de Doha, deux mois jour pour jour après sa rupture totale du tendon d’Achille gauche, Holger Rune a donné une nouvelle interview à Sports Illustrated afin de donner de ses nouvelles et de faire un point sur sa carrière.
Et manifestement, le Danois n’est pas du tout satisfait de ses accomplissements.
« Mon rêve d’enfant était de devenir le meilleur joueur du monde. Ce rêve est toujours vivant et ne s’est pas encore réalisé. Je joue certainement les tournois que je voulais jouer, je vis la vie dont j’ai toujours rêvé, mais j’en veux plus. Je ne suis pas satisfait de ce que j’ai accompli. Je suis fier de beaucoup des progrès que j’ai réalisés au cours de mon parcours, etc. Mais j’en ai longuement discuté avec mon équipe. Si vous me demandiez, comme à un enfant de 6 ans, « Serais‐tu heureux si c’était la fin ? », je répondrais « Non, pas du tout, je ne serais pas heureux. »
Publié le jeudi 18 décembre 2025 à 18:11