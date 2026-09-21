Interviewé par nos confrère d’Ubitennis après son retour gagnant avec le Danemark en Coupe Davis, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune a été interrogé sur les trois meilleurs joueurs actuels du circuit, à savoir Jannik Sinner, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.
Et fidèle à lui‐même, le Danois, tout en reconnaissant leur régularité, n’a pas montré de crainte.
« Lors de mon entraînement avec Carlos Alcaraz à Murcie , j’ai compris que j’étais prêt à jouer. Nous avons décidé de ne pas participer à l’US Open et de commencer directement par la Coupe Davis. De plus, elle se déroulait au Danemark, et j’étais impatient de rejouer à domicile », a déclaré le Danois avant d’évoquer le nouveau Big 3 du circuit suite à la double consécration en Grand Chelem d’Alexander Zverev. « Je pense qu’à ce jour, nous n’avons pas vu de joueurs aussi réguliers au sommet du classement qu’Alcaraz, Sinner et Zverev. Je ne les considère ni plus ni moins vulnérables qu’avant ma blessure. »
Publié le lundi 21 septembre 2026 à 18:45