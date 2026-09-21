Interviewé par nos confrère d’Ubitennis après son retour gagnant avec le Danemark en Coupe Davis, 11 mois après sa rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune a été inter­rogé sur les trois meilleurs joueurs actuels du circuit, à savoir Jannik Sinner, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz.

Et fidèle à lui‐même, le Danois, tout en recon­nais­sant leur régu­la­rité, n’a pas montré de crainte.

« Lors de mon entraî­ne­ment avec Carlos Alcaraz à Murcie , j’ai compris que j’étais prêt à jouer. Nous avons décidé de ne pas parti­ciper à l’US Open et de commencer direc­te­ment par la Coupe Davis. De plus, elle se dérou­lait au Danemark, et j’étais impa­tient de rejouer à domi­cile », a déclaré le Danois avant d’évo­quer le nouveau Big 3 du circuit suite à la double consé­cra­tion en Grand Chelem d’Alexander Zverev. « Je pense qu’à ce jour, nous n’avons pas vu de joueurs aussi régu­liers au sommet du clas­se­ment qu’Alcaraz, Sinner et Zverev. Je ne les consi­dère ni plus ni moins vulné­rables qu’a­vant ma blessure. »