Alors qu’il effectuera son grand retour à la compétition ce week‐end à l’occasion de la Coupe Davis après 11 mois d’absence suite à une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’est longuement confié dans un petit documentaire diffusé par l’ATP.
Le Danois est notamment revenu sur ses premiers pas sur le circuit et la découverte de moments agréables comme sa première fois dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon.
Et il en a profité pour rendre hommage à un certain Novak Djokovic, qui l’avait accueilli avec beaucoup de respect.
« Djokovic a été très gentil de me donner des conseils quand j’étais jeune. La première fois que je suis entré dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon, Novak est venu vers moi et m’a dit : « Félicitations, tu mérites d’être là. » C’était sympa d’entendre ça en entrant dans le vestiaire des « grands ». »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 18:08