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Holger Rune sur Djokovic : « La première fois que je suis entré dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon, Novak est venu vers moi et m’a dit : ‘Félicitations, tu mérites d’être là’ »

Par
Thomas S
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Alors qu’il effec­tuera son grand retour à la compé­ti­tion ce week‐end à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis après 11 mois d’ab­sence suite à une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’est longue­ment confié dans un petit docu­men­taire diffusé par l’ATP. 

Le Danois est notam­ment revenu sur ses premiers pas sur le circuit et la décou­verte de moments agréables comme sa première fois dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon.

Et il en a profité pour rendre hommage à un certain Novak Djokovic, qui l’avait accueilli avec beau­coup de respect. 

« Djokovic a été très gentil de me donner des conseils quand j’étais jeune. La première fois que je suis entré dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon, Novak est venu vers moi et m’a dit : « Félicitations, tu mérites d’être là. » C’était sympa d’en­tendre ça en entrant dans le vestiaire des « grands ». »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 18:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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