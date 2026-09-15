Alors qu’il effec­tuera son grand retour à la compé­ti­tion ce week‐end à l’oc­ca­sion de la Coupe Davis après 11 mois d’ab­sence suite à une rupture totale du tendon d’Achille, Holger Rune s’est longue­ment confié dans un petit docu­men­taire diffusé par l’ATP.

Le Danois est notam­ment revenu sur ses premiers pas sur le circuit et la décou­verte de moments agréables comme sa première fois dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon.

Et il en a profité pour rendre hommage à un certain Novak Djokovic, qui l’avait accueilli avec beau­coup de respect.

« Djokovic a été très gentil de me donner des conseils quand j’étais jeune. La première fois que je suis entré dans le vestiaire réservé aux têtes de série à Wimbledon, Novak est venu vers moi et m’a dit : « Félicitations, tu mérites d’être là. » C’était sympa d’en­tendre ça en entrant dans le vestiaire des « grands ». »