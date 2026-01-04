AccueilATPHolger Rune sur Djokovic : "Si vous me me posez cette question...
Holger Rune sur Djokovic : « Si vous me me posez cette ques­tion pour n’im­porte quel autre joueur de son âge, je vous dirais que non, c’est impos­sible, mais si vous me demandez pour Novak, je vous dirais que rien n’est impossible »

En pleine réédu­ca­tion après avoir été victime en octobre dernier d’une rupture du tendon d’Achille, Holger Rune a donné une inter­view à Marca dans laquelle il répond à la ques­tion que tous les obser­va­teurs se posent : Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ? 

« Ce que fait Novak est impres­sion­nant. À chaque tournoi, il atteint au moins les demi‐finales et les gens se demandent quand il va s’ar­rêter. On ne sait jamais avec Novak. Ce qu’il fait est déjà impos­sible, donc si vous me demandez s’il est impos­sible de remporter d’autres Grands Chelems… Si vous me demandez pour n’im­porte quel autre joueur de son âge, je vous dirais que non, c’est impos­sible, mais si vous me demandez pour Novak, je vous dirais que rien n’est impossible. »

Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 08:55

