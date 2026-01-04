En pleine rééducation après avoir été victime en octobre dernier d’une rupture du tendon d’Achille, Holger Rune a donné une interview à Marca dans laquelle il répond à la question que tous les observateurs se posent : Novak Djokovic peut‐il remporter un 25e titre du Grand Chelem ?
« Ce que fait Novak est impressionnant. À chaque tournoi, il atteint au moins les demi‐finales et les gens se demandent quand il va s’arrêter. On ne sait jamais avec Novak. Ce qu’il fait est déjà impossible, donc si vous me demandez s’il est impossible de remporter d’autres Grands Chelems… Si vous me demandez pour n’importe quel autre joueur de son âge, je vous dirais que non, c’est impossible, mais si vous me demandez pour Novak, je vous dirais que rien n’est impossible. »
Publié le dimanche 4 janvier 2026 à 08:55