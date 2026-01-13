Récemment de passage sur le podcast d’Andy Roddick, Holger Rune, toujours en convalescence suite à sa rupture du tendon d’Achille, a notamment été interrogé sur ses confrontations avec Jannik Sinner (3−2 pour l’Italien) et la progression impressionnante de ce dernier.
« Il y a quelques années, j’avais l’impression qu’il n’aimait pas m’affronter, alors que moi j’aimais le défier. Aujourd’hui, en revanche, je n’aime plus le défier non plus ! Il s’est beaucoup amélioré par rapport à 2023, où il avait plus ou moins les mêmes résultats que moi. Il a commencé à travailler dur avec Vagnozzi, j’ai vu à Monte‐Carlo qu’il s’entraînait 4 heures par jour, et il n’a pas changé son style de jeu, il s’est simplement amélioré dans tous les domaines. Il sert mieux, frappe mieux en coup droit, en revers… ce n’est pas qu’il ait appris de nouvelles choses. Quand j’ai joué contre lui il y a un an en Australie, j’ai remarqué que contrairement à tous ceux que j’avais affrontés auparavant, dès qu’il avait l’occasion de pousser et d’attaquer, il le faisait. »
