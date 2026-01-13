Récemment de passage sur le podcast d’Andy Roddick, Holger Rune, toujours en conva­les­cence suite à sa rupture du tendon d’Achille, a notam­ment été inter­rogé sur ses confron­ta­tions avec Jannik Sinner (3−2 pour l’Italien) et la progres­sion impres­sion­nante de ce dernier.

« Il y a quelques années, j’avais l’im­pres­sion qu’il n’ai­mait pas m’af­fronter, alors que moi j’ai­mais le défier. Aujourd’hui, en revanche, je n’aime plus le défier non plus ! Il s’est beau­coup amélioré par rapport à 2023, où il avait plus ou moins les mêmes résul­tats que moi. Il a commencé à travailler dur avec Vagnozzi, j’ai vu à Monte‐Carlo qu’il s’en­traî­nait 4 heures par jour, et il n’a pas changé son style de jeu, il s’est simple­ment amélioré dans tous les domaines. Il sert mieux, frappe mieux en coup droit, en revers… ce n’est pas qu’il ait appris de nouvelles choses. Quand j’ai joué contre lui il y a un an en Australie, j’ai remarqué que contrai­re­ment à tous ceux que j’avais affrontés aupa­ra­vant, dès qu’il avait l’oc­ca­sion de pousser et d’at­ta­quer, il le faisait. »