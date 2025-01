De passage en confé­rence de presse avant la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et la Serbie, Holger Rune, après avoir reconnu qu’il n’avait certai­ne­ment pas assez travaillé pour remporter un Grand Chelem, est revenu sur le grand tour­nant de sa carrière, à savoir sa victoire face à Novak Djokovic en finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy 2022.

« Ces dernières années ont été à la fois diffi­ciles et posi­tives à bien des égards. Tout s’est passé très vite pour moi avec cette victoire à Paris, ce qui était agréable, mais aussi stres­sant à de nombreux moments, notam­ment lorsque j’ai commencé à mal jouer à la fin de l’année 2023. Aujourd’hui, je suis de nouveau sur la bonne voie. Je ne me concentre pas sur ce qui s’est passé dans le passé, mais sur ce qui se passe main­te­nant et dans le futur. C’est ce que je peux contrôler. D’un côté, il y avait beau­coup de pres­sion après avoir gagné un grand tournoi et Djokovic en finale, mais d’un autre côté, on peut voir les choses diffé­rem­ment et se dire que c’est incroyable que les gens aient confiance en mon tennis et qu’ils attendent beau­coup de ce que je peux faire. Je préfère penser que les gens croient en moi et que j’ac­cepte le défi. C’est mon rêve et nous le vivons ensemble. »