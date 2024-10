Qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy après sa belle victoire face à Alexander Bublik ce mercredi, Holger Rune s’est présenté en confé­rence de presse où il a évoqué de nombreux sujets comme sa présence il y a quelques jours à Riyad, en Arabie saou­dite, à l’oc­ca­sion de la fameuse exhi­bi­tion, 6 Kings Slam.

S’il s’est incliné dès son premier match face à Carlos Alcaraz, le Danois a quand même eu le temps de s’en­traîner avec Novak Djokovic et Rafael Nadal. Il a d’ailleurs raconté une belle anec­dote à propos de l’Espagnol.

« Est‐ce que je m’ins­pire des autres joueurs ou est‐ce que je reste unique­ment concentré sur moi‐même ? Un peu des deux. Je pense que l’ins­pi­ra­tion est impor­tante, mais j’es­saie toujours d’être une bête, que ce soit à l’en­traî­ne­ment, en prépa­ra­tion ou en match, je veux toujours repousser mes limites. Vous vous inspirez de joueurs comme Djokovic ou Rafa Nadal. Je me souviens que je m’en­traî­nais avec Rafa à Riyad et il y a de quoi être surpris : ce gars est presque à la retraite et il s’en­traîne avec une telle inten­sité que l’on se dit : ‘Tu ne devrais pas prendre ta retraite’. Il a eu une carrière incroyable et il a fait telle­ment de choses, ce n’est pas pour rien que Rafa et Novak se donnent tous les deux à fond à chaque séance d’entraînement. »