Battu par Pedro Martinez lors du quatrième match de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et l’Espagne, rencontre remportée par la Roja 3–2, Holger Rune a une nouvelle fois fait parler de lui en refusant de serrer la main de l’arbitre de chaise.
Interrogé en conférence de presse, l’actuel 11e joueur mondial s’est expliqué sur ce manque de classe.
« Il ne méritait pas que je lui serre la main. Je pense que c’est assez évident avec autant d’erreurs. Ce n’était pas un très bon travail, je pense », a déclaré Rune qui reprochait notamment à l’officiel d’avoir mal jugé un double rebond. « Je n’ai pas encore vu les vidéos mais je parierais presque tout ce que je possède que la balle n’avait pas touché deux fois le sol. C’était une mauvaise décision. Mais j’aurais probablement perdu le point de toute façon. J’ai placé une balle courte juste devant lui. C’étaient des appels étranges. Ça peut arriver. Heureusement, il y a maintenant des analyses vidéo sur le circuit ATP. »
Publié le lundi 15 septembre 2025 à 14:14