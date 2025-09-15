AccueilATPHolger Rune, toujours aussi classe : "L'arbitre ne méritait pas que je...
Holger Rune, toujours aussi classe : « L’arbitre ne méri­tait pas que je lui serre la main »

Battu par Pedro Martinez lors du quatrième match de la rencontre de Coupe Davis entre son pays, le Danemark, et l’Espagne, rencontre remportée par la Roja 3–2, Holger Rune a une nouvelle fois fait parler de lui en refu­sant de serrer la main de l’ar­bitre de chaise.

Interrogé en confé­rence de presse, l’ac­tuel 11e joueur mondial s’est expliqué sur ce manque de classe. 

« Il ne méri­tait pas que je lui serre la main. Je pense que c’est assez évident avec autant d’er­reurs. Ce n’était pas un très bon travail, je pense », a déclaré Rune qui repro­chait notam­ment à l’of­fi­ciel d’avoir mal jugé un double rebond. « Je n’ai pas encore vu les vidéos mais je parie­rais presque tout ce que je possède que la balle n’avait pas touché deux fois le sol. C’était une mauvaise déci­sion. Mais j’au­rais proba­ble­ment perdu le point de toute façon. J’ai placé une balle courte juste devant lui. C’étaient des appels étranges. Ça peut arriver. Heureusement, il y a main­te­nant des analyses vidéo sur le circuit ATP. »

Publié le lundi 15 septembre 2025 à 14:14

