Si certains pensent que la finale de l’US Open 2020 était d’un faible niveau, le vice-président de la Fédération Allemand de Tennis, Dark Hordoff, a salué la performance des deux joueurs. Il pense que Zverev en ressortira grandi.

« C’est impressionnant de voir à quel point Sascha (Zverev) a bien joué pour sa première finale. Comme l’a dit Thiem, ils méritaient tous les deux d’être champions. Pour moi, ils ont disputé un combat fantastique et le résultat le reflète. Je pense qu’ils bénéficieront tous les deux de ce succès qu’ils ont eu à New York, et Sascha sera un joueur plus fort après ce qui s’est passé à l’US Open », a-t-il assuré dans une interview accordée à Ubitennis.