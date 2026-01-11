Absent depuis le 12 juin dernier à cause d’une bles­sure au genou, Hubert Hurkacz a signé un retour fracas­sant sur la United Cup avec la Pologne, qui s’est imposée ce dimanche face à la Suisse en finale.

Grand artisan du succès de son pays avec quatre victoires en simple contre Zverev, Griekspoor, Fritz et Wawrinka, pour une seule défaite face à De Minaur, l’ac­tuel 83e mondial, qui sera un véri­table poil à gratter lors de l’Open d’Australie, a fait part de sa grande fierté lors de la confé­rence de presse d’après match.

« C’est incroyable, évidem­ment sur le plan personnel, mais c’est aussi un jour histo­rique pour la Pologne et pour le tennis polo­nais. C’est unique et formi­dable d’avoir démontré la force de notre pays dans ce sport. Soulever ce trophée est une sensa­tion incroyable, surtout après être passés si près du but à deux reprises. Je suis très recon­nais­sant envers toute l’équipe, pour le soutien mutuel, pour avoir été ensemble et pour avoir apprécié la compétition. »