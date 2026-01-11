Absent depuis le 12 juin dernier à cause d’une blessure au genou, Hubert Hurkacz a signé un retour fracassant sur la United Cup avec la Pologne, qui s’est imposée ce dimanche face à la Suisse en finale.
Grand artisan du succès de son pays avec quatre victoires en simple contre Zverev, Griekspoor, Fritz et Wawrinka, pour une seule défaite face à De Minaur, l’actuel 83e mondial, qui sera un véritable poil à gratter lors de l’Open d’Australie, a fait part de sa grande fierté lors de la conférence de presse d’après match.
« C’est incroyable, évidemment sur le plan personnel, mais c’est aussi un jour historique pour la Pologne et pour le tennis polonais. C’est unique et formidable d’avoir démontré la force de notre pays dans ce sport. Soulever ce trophée est une sensation incroyable, surtout après être passés si près du but à deux reprises. Je suis très reconnaissant envers toute l’équipe, pour le soutien mutuel, pour avoir été ensemble et pour avoir apprécié la compétition. »
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 17:56