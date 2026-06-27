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Hubert Hurkacz : « Même si Carlos Alcaraz et Jannik Sinner relèvent le niveau, je pense qu’il y a davan­tage d’op­por­tu­nités aujourd’hui »

Par
Baptiste Mulatier
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Ex‐6e mondial, aujourd’hui 95e mondial après avoir été plombé en fin de saison dernière par une bles­sure au genou,Hubert Hurkacz est convaincu qu’il peut retrouver les sommets du tennis mondial.

Le Polonais s’est d’ailleurs montré parti­cu­liè­re­ment franc au micro de Tennis365 en évoquant l’évo­lu­tion du circuit ATP et les raisons qui le rendent optimiste.

« Si je pense pouvoir retrouver les sommets ? C’est pour ça que je me réveille tous les jours, c’est pour ça que je travaille dur. Je pense que le jeu n’a peut‐être pas tant changé que ça, à part Jannik et Carlos, qui ont relevé le niveau. Je pense qu’il y a davan­tage d’opportunités à ce stade. Les joueurs ne sont pas aussi régu­liers qu’il y a quelques années. C’est peut‐être pour cela que le top 20 est très, très solide et que n’importe qui, peut réaliser un beau parcours à tout moment. »

Publié le samedi 27 juin 2026 à 12:49

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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