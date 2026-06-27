Ex‐6e mondial, aujourd’hui 95e mondial après avoir été plombé en fin de saison dernière par une blessure au genou,Hubert Hurkacz est convaincu qu’il peut retrouver les sommets du tennis mondial.
Le Polonais s’est d’ailleurs montré particulièrement franc au micro de Tennis365 en évoquant l’évolution du circuit ATP et les raisons qui le rendent optimiste.
« Si je pense pouvoir retrouver les sommets ? C’est pour ça que je me réveille tous les jours, c’est pour ça que je travaille dur. Je pense que le jeu n’a peut‐être pas tant changé que ça, à part Jannik et Carlos, qui ont relevé le niveau. Je pense qu’il y a davantage d’opportunités à ce stade. Les joueurs ne sont pas aussi réguliers qu’il y a quelques années. C’est peut‐être pour cela que le top 20 est très, très solide et que n’importe qui, peut réaliser un beau parcours à tout moment. »
Publié le samedi 27 juin 2026 à 12:49