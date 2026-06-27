Ex‐6e mondial, aujourd’hui 95e mondial après avoir été plombé en fin de saison dernière par une bles­sure au genou,Hubert Hurkacz est convaincu qu’il peut retrouver les sommets du tennis mondial.

Le Polonais s’est d’ailleurs montré parti­cu­liè­re­ment franc au micro de Tennis365 en évoquant l’évo­lu­tion du circuit ATP et les raisons qui le rendent optimiste.

« Si je pense pouvoir retrouver les sommets ? C’est pour ça que je me réveille tous les jours, c’est pour ça que je travaille dur. Je pense que le jeu n’a peut‐être pas tant changé que ça, à part Jannik et Carlos, qui ont relevé le niveau. Je pense qu’il y a davan­tage d’opportunités à ce stade. Les joueurs ne sont pas aussi régu­liers qu’il y a quelques années. C’est peut‐être pour cela que le top 20 est très, très solide et que n’importe qui, peut réaliser un beau parcours à tout moment. »