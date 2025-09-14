Hugo Gaston a parfaitement démarré sa collaboration avec son nouveau coach, Tristan Lamasine, en remportant le Challenger de Rennes grâce à une victoire en finale contre l’inusable Stanislas Wawrinka (6−4, 6–4).
Dans des propos relayés par Ouest France, le Français de 24 ans a exprimé sa satisfaction.
« J’ai toujours dit qu’en venant ici, l’objectif était de gagner le tournoi. J’avais un peu chuté au classement donc j’avais à cœur de revenir rapidement dans le top 100 (il sera 106e lundi, ndlr). Je vais essayer d’avoir de bonnes semaines de préparation pour arriver à chaque fois frais sur les tournois. Je suis très content d’avoir gagné ici mais maintenant, il faut continuer jusqu’à la fin de l’année. Je cherche de la constance sur plusieurs semaines. »
Publié le dimanche 14 septembre 2025 à 19:48