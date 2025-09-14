Hugo Gaston a parfai­te­ment démarré sa colla­bo­ra­tion avec son nouveau coach, Tristan Lamasine, en rempor­tant le Challenger de Rennes grâce à une victoire en finale contre l’inu­sable Stanislas Wawrinka (6−4, 6–4).

Dans des propos relayés par Ouest France, le Français de 24 ans a exprimé sa satisfaction.

« J’ai toujours dit qu’en venant ici, l’objectif était de gagner le tournoi. J’avais un peu chuté au clas­se­ment donc j’avais à cœur de revenir rapi­de­ment dans le top 100 (il sera 106e lundi, ndlr). Je vais essayer d’avoir de bonnes semaines de prépa­ra­tion pour arriver à chaque fois frais sur les tour­nois. Je suis très content d’avoir gagné ici mais main­te­nant, il faut conti­nuer jusqu’à la fin de l’année. Je cherche de la constance sur plusieurs semaines. »