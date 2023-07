Après son abandon alors qu’il défen­dait trois balles de match contre lui face au modeste joueur argentin Trungelliti (220e) au premier tour du Challenger de Vérone, Hugo Gaston est en train de se faire une « sale » réputation.

Et toutes les suppo­si­tions déferlent sur les réseaux pour comprendre ce geste inexplicable.

Certains accusent même le Tricolore en expli­quant que cette atti­tude serait liée aux paris spor­tifs puisque certains opéra­teurs remboursent les mises quand il y a un abandon.

🎾 [THREAD] Bon je vois beau­coup de gens tomber sur Hugo Gaston 🇫🇷 après son abandon sur balle de match hier



Je me permets d'ap­porter du contexte vu que, contrai­re­ment à la plupart de ceux qui critiquent, j'ai regardé ses récents matchs, dont celui‐là

En fait, en analy­sant les temps « forts » du match, on se rend compte que le duel a été émaillé de plusieurs inci­dents, que le super­vi­seur a dû inter­venir et que l’am­biance a été plus que tendue pendant les trois sets.

On peut donc presque comprendre qu’Hugo Gaston, désa­busé par le contexte, ait décidé de finir cette petite masca­rade en jetant l’éponge plutôt que clore le match normalement.

Du coup, le contexte, sans justi­fier cet acte, nous rassure sur les raisons exactes qui l’ont poussé à commettre cet acte polé­mique, un de plus dans une carrière démarrée en mode « chou­chou » et qui pour­rait bien se pour­suivre en mode « paria ».