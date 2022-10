Dans notre numéro 82 nous avons donné la parole à Hugo Grenier lors d’un entre­tien riche et qui résume bien le parcours de ce joueur qui n’a cessé de progresser pour atteindre derniè­re­ment le Top 100.

L’intégralité de son inter­view est dispo­nible sur la version numé­rique du mag ci dessous.

On a décidé de vous proposez un petit passage plus « drôle » où Hugo parle de son addic­tion au portable alors qu’on lui deman­dait s’il lisait tout ce qu’il se disait sur lui.

Donc tu lis et regardes tout ce qui se dit sur toi ?

Non, même s’il est vrai que je suis un peu accroc à l’internet ou aux réseaux sociaux. D’ailleurs, c’est un réel problème dont j’ai pris conscience. Du coup, je mets en place des choses pour me « désin­toxi­quer » un peu. Je laisse souvent mon télé­phone dans la chambre quand je m’entraîne. Ce n’est pas grand‐chose, mais cela fait un bien fou, je m’en rends compte.