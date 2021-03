493e mondial cette semaine, Hugo Nys a été inter­rogé par France TV Info sur le sujet très épineux du harcè­le­ment sur les réseaux sociaux. Comme beau­coup d’autres joueurs de tennis profes­sion­nels, le Monégasque reçoit des dizaines de messages d’in­sultes et de menaces sur ses comptes person­nels après chaque défaite. Un véri­table fléau lié en grande partie aux paris spor­tifs. En effet, certains parieurs frus­trés n’hé­sitent pas à inter­peller parfois très violem­ment les joueurs comme le raconte Nys : « Les insultes, c’est après chaque défaite. 50 défaites par an, c’est 150 messages d’in­sultes, où on te promet de violer ta copine et on te souhaite d’avoir le cancer. C’est tous les jours à tous les joueurs tout le temps », a déclaré le 50e joueur mondial en double qui est loin d’être le premier à se plaindre de ces éner­gu­mènes cachés derrière leur écran.