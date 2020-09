Ugo Humbert qui sera 38ème mondial ce lundi, le meilleur classement de sa carrière, a officiellement annoncé à nos confères de l’Equipe qu’il n’avait plus de coach depuis Cincinnati. Il s’est en effet séparé de Cyril Brechbühl qui était arrivé dans son team à la fin de la saison dernière.

Seul à l’US Open, il a demandé pour l’instant à sa maman de l’accompagner. Présente à Rome et Hambourg, elle le sera aussi dans les tribunes à Roland-Garros.

Ugo a expliqué sa démarche, démarche sur laquelle on peut avoir de sérieux doutes pour atteindre le très haut-niveau : « Là je n’ai pas de coach, j’ai envie de prendre le temps pour mes choix. Pour l’instant, je suis avec ma mère je suis heureux. Tout se passe bien. Je ne me fixe pas de délai. Je laisse mûrir et quand je le sentirai »