Dans un beau entre­tien accordé à nos confrères de Tennis Majors, Ugo Humbert fait le bilan de sa saison. Il revient aussi sur la réforme des Masters 1000 sur deux semaines. Le Mosellan trouve vrai­ment cette nouveauté complè­te­ment idiote.

« Il y a trop de choses et ils (l’ATP) font font tout pour… Ils ne vont jamais dans le sens des joueurs. Je suis désolé, mais moi je trouve que, déjà, la plus grosse des conne­ries, c’est d’avoir mis les Masters 1000 sur deux semaines. C’est fati­gant. Et ils nous disent qu’on gagne plus d’argent mais ce n’est pas vrai, on a deux fois plus de frais (du fait de rester deux fois plus long­temps sur place, ndlr). Il y a beau­coup plus de gars qui se blessent aussi. Même pour suivre à la télé, je pense que ça ne vaut même pas le coup, tu ne comprends pas qui joue quand etc. Tout ça, ce n’est qu’une ques­tion d’argent (pour l’ATP, ndlr), mais il n’y a pas que ça quoi »