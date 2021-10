Ugo Humbert a confirmé sur les réseaux ce que nous vous annon­cions ce matin. Il met un terme à sa saison 2021. Si son texte permet de clari­fier en partie la situa­tion. On ne sait toujours pas de quoi « souffre » le Mosellan.

« Ces derniers moins ont été éprou­vants, je n’ai malheu­reu­se­ment pas réussi à repartir sur le tour malgré ma déter­mi­na­tion et tous mes efforts. C’est une déci­sion diffi­cile mais il est préfé­rable à ce stade de prendre soin de moi et d’en­vi­sager une belle saison 2022, c’est pour­quoi j’ai décidé de mettre un terme à ma saison 2021. C’est un crève coeur de ne pas pouvoir jouer Bercy et la Coupe Davis cette année, des évène­ments auxquels je tiens particulièrement »