Ugo Humbert vit une période diffi­cile. Sa mise au point sur les réseaux sociaux après son forfait à Marseille vient à point nommé pour que ses fans puissent se rassurer.

« Comme vous le savez, j’ai stoppé préma­tu­ré­ment ma saison 2021 en raison de problèmes physiques. Le timing lais­sait penser qu’un lien pouvait exister avec le vaccin. Après une bonne prépa­ra­tion hiver­nale, je suis reparti sur le circuit en janvier avec de belles sensa­tions… jusqu’à contracter le COVID en Australie !

De nouveau touché physi­que­ment depuis mon test positif et mon isole­ment de sept jours dans la chambre d’hôtel, je me suis retiré de Marseille suite à une lésion à l’adducteur, ressentie depuis Montpellier et qui s’est accen­tuée à Rotterdam.

Merci à tous pour votre précieux soutien, et j’espère pouvoir revenir vite sur les courts, et surtout à 100% de mes moyens !

See you in Indian Wells »