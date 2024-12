Lors d’un long entre­tien accordé à Eurosport, le joueur trico­lore évoque sa saison qui a été riche. Selon lui la base de son iden­tité de jeu a été construite.

« Avec Jérémy, on a quand même bien construit mon iden­tité de jeu, je suis quel­qu’un d’agressif, qui essaie vrai­ment de prendre le jeu à son compte. Je suis capable de faire des points des deux côtés, coup droit comme revers, j’ai une super qualité de balle…. Après, je pense que je peux encore progresser sur le jeu vers l’avant, sur le jeu au filet. Et puis après, je pense que physi­que­ment, il faut que je passe aussi un cap. Ça va m’aider sur mes coups de défense, pour revenir un peu plus de fois dans le point. Ce sont vrai­ment des objec­tifs impor­tants » a expliqué le Mosellan.

Interrogé sur le coup qu’il aime­rait avoir s’il pouvait inter­rogé un mage, Ugo a été plutôt clair et on le comprend aisément.

Le mage vous auto­rise à prendre un coup d’un autre joueur en acti­vité, vous choi­sissez quel coup de quel joueur ?

U.H : La volée de Roger, pour finir les points.

Et en acti­vité ? La meilleure volée actuelle peut‐être ?

U.H : Grigor Dimitrov volleye très bien. Richard aussi !