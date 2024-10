Lors de son inter­view accordée à Tennis Majors, le numéro 1 fran­çais Ugo Humbert a dézingué le nouveau format des Masters 1000 avant de se plaindre du calen­drier. Et il n’a pas hésité à criti­quer la posi­tion de Jannik Sinner à ce sujet.

« Je trouve que c’est du grand n’importe quoi, la saison est beau­coup trop longue. Il n’y a aucun autre sport où tu n’as qu’un seul mois de pause. Je vais finir ma saison juste après Metz et je vais partir un mois après pour l’United Cup qui commence le 27 décembre. Je ne peux même pas faire Noël chez moi. J’en entends certains, comme Jannik Sinner, qui disent que tu peux choisir de ne pas jouer. Mais ils ne sont pas lucides non plus… Quand tu es 50e, 60e mondial, tu essaies de jouer au maximum pour monter au clas­se­ment. Il faut revoir le truc, essayer de condenser davan­tage, parce que dans l’état actuel, c’est usant. Au bout d’un moment, ce n’est pas possible. »