Ugo Humbert n’a fait qu’une bouchée de Dominic Thiem dimanche en finale de l’Open de Rennes. Ce sacre en Challenger lui permet de se rappro­cher du top 100. Le Français était forcé­ment heureux mais surtout soulagé après sa victoire.

« Je suis super content, j’ai fait un très gros match. Une finale, ce n’est jamais facile, j’ai réussi à élever mon niveau de jeu aujourd’hui (dimanche), et c’était vrai­ment un gros niveau, une super ambiance, une super semaine. Je ne pouvais pas espérer mieux, ça faisait long­temps que je cher­chais ce niveau là. En finale, j’ai réussi à être bon sur les points impor­tants. J’ai senti que j’avais réussi à le faire craquer, et finir une semaine comme ça, c’est très fort. J’ai bien travaillé pour arriver à ce niveau de jeu, je ne pouvais pas espérer mieux. Les Challengers sont telle­ment relevés, avec le temps je savais que ça allait me sourire. Au final, c’est cette semaine et en France, tant mieux. Je veux finir dans le Top 100, l’objectif pour être tableau en Grand Chelem. Quand je joue ce niveau là, je peux espérer de plus belles choses. Le public a fran­che­ment été incroyable. Ils m’ont poussé, ça m’a donné beau­coup de force. Il faut les remer­cier, si j’ai pu jouer ce niveau c’est aussi grâce à eux », a déclaré Ugo.

Il enchaî­nera dès mardi avec l’ATP 250 de Metz et un premier tour périlleux face à Benjamin Bonzi.